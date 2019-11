Plusieurs grands clubs comme Liverpool, le FC Barcelone, l’Ajax et la Juventus en font partie.

“Le Standard est présent au niveau social depuis une dizaine d’années.” C’est ainsi que l’EFDN, le réseau du football européen pour le développement, a présenté le club liégeois qui vient de rejoindre ses rangs. “Le Standard travaille en étroite collaboration avec la Fondation Standard de Liège, qui existe depuis 2018.”

Le but est d'utiliser la force du football pour s'investir plus concrètement au sein des différentes communautés locales. Regroupant des clubs et des fédérations, qui veulent “s'investir dans l'aspect social et environnemental à un niveau européen”, la plateforme tient deux conférences par an où les différentes parties échangent leurs idées.

La deuxième en 2019 se tiendra à Barcelone la semaine prochaine. Le FC Barcelone fait précisément partie du réseau, tout comme Chelsea, Liverpool, Benfica, la Juventus, l’Ajax Amsterdam. En y adhérant, le Standard rejoint même des clubs belges puisque La Gantoise, l’Antwerp et Eupen en sont également membres. L’objectif de tous ces clubs “est d'utiliser la force du football pour s'investir plus concrètement au sein des différentes communautés locales”, précise le matricule 16.