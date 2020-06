Ce jeudi, le Standard a annoncé un nouveau partenariat avec Maes !

Associée à l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire du Standard, la bière fait son retour à Sclessin sous la forme d'un nouveau partenariat dès la saison 2020-2021. Avec une bonne nouvelle pour les supporters: Maes va installer 20 cuves de 1000 litres chacune autour du stade, afin de servir de la bière non pas au fût mais directement à la cuve. Ce qui permet de la garder plus fraîche encore, avec une seule étape entre la brasserie et Sclessin: le camion qui la transporte jusque Liège.Le sponsor maillot reste bien Voo, comme on a pu le découvrir avec la nouvelle vareuse des rouches , dévoilée ce mercredi.