L’arrière gauche de 25 ans pourrait devenir le back-up de Nicolas Gavory suite au départ de Senna Miangue.

On le sait : le Standard ne fera pas de folies financières cet été. Les Rouches sont donc à la recherche de bonnes affaires. L’une d’entre elles pourrait venir du Danermark, en la personne de Casper Hojer. Cet arrière gauche de 25 ans (1m83), auteur d’une bonne saison à Aarhus (D1 danoise) intéresse en effet le club liégeois. Très régulier dans ses performances ces derniers mois (un but et cinq assists toutes compétitions confondues), Hojer est un joueur solide dans les duels, qui dispose d’une pied gauche puissant. S

on tempérament offensif plaît au Standard, qui verrait en Hojer le back-up idéal à Nicolas Gavory, en lieu et place de Senna Miangue, dont l’option d’achat n’a pas été levée après un prêt de deux saisons par Cagliari.