Parmi eux, on ne retrouve ni Jackson Muleka (état grippal) ni Samuel Bastien (gastro), qui sont malades. Duje Cop et Aleksandar Boljevic n’ont pas non plus été retenus.Pour le Standard, cette rencontre à l’autre bout du pays, au Stade des Éperons d’or, est l’occasion de se relancer après un décevant 4 sur 15. Dans le cas inverse, la crise pourrait bien se rapprocher un peu plus de Sclessin.