Mardi, les Liégeois tenteront, sur le terrain plus qu’endommagé de Courtrai, de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe. Pour ce faire, Mbaye Leye ne récupèrera aucun joueur. "Je risque même d’en perdre un", précise-t-il. "Arnaud souffre d’une lésion au quadriceps et on attend le diagnostic final du doc mais il est incertain", assure le coach. "Selim n’est pas prêt et le sera peut-être pour la fin de semaine ou la semaine prochaine. Nico (Gavory), ce sera aussi pour la semaine prochaine." A noter que Collins Fai va reprendre l’entraînement collectif ce lundi après-midi.

Mbaye Leye s’attend à un match compliqué face à un adversaire qui surfe sur la vague du changement de coach et l’arrivée de Elsner à Courtrai. "C’est assez paradoxal vu qu’il n’a pas encore pu entraîner une seule fois mais on constate tout de même des changements avec un retour au 442 et un jeu plus direct. La perte de Mboyo ne se fait pas ressentir. Il faudra qu’on mette du tempo dans ce match, le rythme, si le terrain le permet, sera la clé de cette rencontre", a conclu Mbaye Leye. Après l’entraînement de cet après-midi, les Standardmen prendront la route de Courtrai pour une mise au vert.