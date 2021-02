Le Standard sans Bodart et Amallah contre l’Antwerp Standard Kevin Sauvage Mbaye Leye récupérera par contre Maxime Lestienne et Nicolas Gavory. © Belga

Après la qualification acquises au bout de la nuit polaire de mardi à Courtrai, les Rouches veulent renouer avec la victoire ce dimanche face à un concurrent direct pour le top 4, l’Antwerp .



"Pour y parvenir, il faut prendre des points à l’extérieur et battre nos concurrents directs", assure Mbaye Leye. Quant à savoir quels sont les favoris du coach liégeois pour ce top 4, Mbaye Leye botte en touche. "Je me concentre surtout sur mon équipe. A part Bruges qui est sûr d’y être, toutes les équipes, jusqu’à la huitième place, sont des prétendants."



Ce dimanche, le mentor liégeois se méfiera du caractère imprévisible des Anversois à la sauce Vercauteren. "Ils sont plus organisés que par le passé. Disons que sous Leko, on savait à quoi s’attendre mais aujourd’hui, c’est plus imprévisible." Pour cette rencontre, Mbaye Leye sera privé, comme prévu, de Arnaud Bodart mais aussi de Selim Amallah. Nicolas Gavory et Maxime Lestienne devraient être aptes à jouer.



Quant à Collins Fai, ce match arrive trop tôt. Enfin, à l’occasion du cinquième anniversaire de la disparition de Dominique D’Onofrio, Mbaye Leye a tenu à rendre hommage à son ancien coach. "Je ne vais jamais l’oublier. Avec le covid, c’est impossible à faire aujourd’hui mais je me souviens qu’il rentrait et il faisait la bise à tous ses joueurs ce qui est plutôt assez rare. Tu entendais son rire à l’Académie, sa manière de parler… Je me souviens , par exemple, d’un team-bulding au ski où je me fraacassais (sic) la gueule toutes les deux secondes et il était là à me soulever avec Sergio. Il était charmant et des personnes comme lui, c’est de plus en plus rare d’en trouver de nos jours. Dominique m’a également inspiré. J’ai longtemps observé mes coaches durant ma carrière et ce que j’aimais chez Dominique, c’était l’homme, la manière de gérer son groupe et les joueurs qui ne jouaient pas. Dominique parlait avec tout le monde et avait le même comportement avec tous ses joueurs. C’est ce que j’essaie également de faire."