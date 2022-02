Battu le week-end dernier à Genk, le Standard n’a pratiquement plus aucune chance de disputer les PO2. Le discours, à Sclessin, a donc été modifié. "On ne doit plus spéculer sur le classement. Il convient juste de gagner des matchs", lance Luka Elsner. "Pour cela, il faut de la motivation. Celui qui n’en a pas pour simplement gagner doit s’interroger sur sa fonction et peut-être en changer."

Normalement de retour dans le 11 de base ce samedi, Noë Dussenne abondait dans le sens de son coach. "Il faut simplement retrouver le goût de la victoire et surtout, jouer libéré, ne plus avoir peur de faire un mauvais geste et terminer en boulet de canon."

Ce samedi à Ostende, Luka Elsner pourrait être privé de plusieurs éléments. "Arnaud Bodart et Denis Dragus se sont heurtés à l’entraînement. Denis s’est entraîné normalement ce jeudi mais ce n’est pas le cas d’Arnaud qui ressent une vive douleur à l’épaule. Kostas Laifis a également quitté la séance du jour, touché au quadriceps. Enfin, Gilles Dewaele devrait être de retour à l’entraînement collectif en milieu de semaine prochaine, il évolue très bien."

Luka Elsner: "J'ai été surpris par les déclarations de Joao et Jackson"

Avant de cloturer la conférence de presse, Luka Elsner a tenu à revenir sur les propos de ses anciens attaquants, Joao Klauss et Jackson Muleka. "Ce sont des personnes que j’apprécie beaucoup et ça ne changera pas. Ce qui m’a juste dérangé, c’est de lire que j’ai menti sur le fait que Jackson ait demandé à partir par exemple ou que je ne leur faisais pas confiance, que je les avais mis de côté. Il faut être objectif et regarder leur nombre de titularisations et voir ce qu’ils en ont fait. Il faut faire attention, quand on parle des autres, car cela évite de parler de soi. On a donné des opportunités à ces joueurs. Je les considérais avec une certaine qualité et au demeurant, ce sont des bons gars. J’ai été déçu de ces sorties. Jackson m’a parlé avant de quitter le club et m’a demandé si c’était possible de lui donner un coup de main pour partir."