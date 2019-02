Le secteur offensif liégeois continue à être touché par les blessures. Mais Renaud Emond fait son retour dans le noyau, ce vendredi.

Battu par Genk la semaine dernière (2-0), le Standard doit reprendre sa marche en avant dès ce vendredi, face à Lokeren (20h30). "Mais au vu des résultats de nos concurrents directs, cette défaite à Genk n'est pas trop catastrophique", soulignait Michel Preud'homme en conférence de presse, ce jeudi. Une défaite qui a eu lieu sans attaquant de formation présent sur la pelouse de la Luminus Arena. "Mais j'ai revu le match et tout n'était pas mauvais. On s'est créé des situations intéressantes mais nous n'avons pas fait les bons choix."

Il n'empêche que MPH salue le retour de Renaud Emond dans le groupe. "Heureusement qu'il revient car on perd Moussa Djenepo, touché au dos", soulignait-il. Privé également de Sa ("je suis surpris que sa blessure au mollet dure si longtemps...") et Oularé (dont le retour est estimé pour les PO1), le coach liégeois refuse de considérer Lokeren, lanterne rouge, comme un oiseau pour le chat. "Ils viennent de battre l'Antwerp et jouent bien au foot. C'est un match qu'il faut prendre très au sérieux. Dans l'esprit des gens, j'ai l'impression que nous sommes déjà en PO1. Mais on va encore aller à Gand, ce qui n'est jamais évident, on doit jouer notamment contre le Cercle, qui a posé des problèmes à Anderlecht et au Club Bruges et face à Mouscron, qui a battu Genk, Gand et Charleroi. Donc notre programme n'est pas si facile qu'on le pense..."

Michel Preud'hommme tient donc à faire passer un message à ses joueurs : "Nous ne sommes pas encore mathématiquement qualifiés et il faut faire le job en restant focus."

Le noyau liégeois (21) : Gillet, Ochoa, Bodart, Goreux, Vanheusden, Kosanovic, Bope, Fai, Miangue, Cavanda, Laifis, Cimirot, M. Carcela, Halilovic, Marin, Lestienne, Bastien, Balikwisha, J. Carcela, Mpoku, Emond.