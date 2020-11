Trois jours avant le Clasico face à Anderlecht, le Standard reçoit Lech Poznan à 21h ce jeudi. Avec l’objectif d’engranger ses premiers points en Europa League., ne cachait pas Philippe Montanier en conférence de presse ce mercredi.

Malgré les absences de Mehdi Carcela (toujours positif au Covid-19) et de Selim Amallah, touché à la cheville droite. "Il s’est fait une bonne entorse en début de semaine", précise le coach des Rouches. "Il est difficile d’estimer la durée de son indisponibilité, d’autant qu’il y a une petite contusion osseuse. Le délai dépendra de ses sensations et de ses douleurs mais ce sera dur de le récupérer cette semaine."

S’il a fait son retour à l’entraînement ce mercredi, Jackson Muleka n’est pas encore prêt à retrouver sa place non plus. "Il a seulement fait une partie de l’entraînement mais on va l’intégrer progressivement à l’équipe. C’est un premier pas qui me satisfait déjà", terminait Montanier, qui n’a pas caché qu’il allait procéder à une rotation face aux Polonais. "Il est certain qu’on ne jouera pas les neuf prochains matches avec la même équipe. Ce qui n’empêche pas l’objectif de rester le même : gagner."