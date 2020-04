Dans le journal portugais A Bola, l’attaquant avait vivement critiqué les soins de santé en Belgique.

La semaine dernière, Orlando Sa, alors rentré au Portugal depuis plusieurs semaines, a vivement critiqué la Belgique et ses soins de santé dans une interview accordée au quotidien A Bola.

Il y déclarait, notamment : « La situation en Belgique est terrible ! Il y a plein de morts dans les maisons de repos. Le système de santé fonctionne mal et il y a peu de moyens, mais c'est également à cause de l'organisation." Et d’ajouter : "J'ai deux filles et quand je dois me rendre à l'hôpital avec elles, cela se passe à chaque fois de façon chaotique. Ils n'ont pas les équipements que nous avons au Portugal", poursuit le joueur qui ne pointe pas seulement du doigt le système hospitalier belge mais également la gestion politique de la crise : "À côté de ce problème structurel, les autorités ont réagi trop tard alors qu'il y avait déjà beaucoup de personnes contaminées qui revenaient d'Italie, ce qui a permis au virus de se propager. Le problème n'a pas été pris au sérieux."

Une interview qui a fait grincer des dents en bord de Meuse où la direction liégeoise a décidé de remettre les pendules à l’heure via un communiqué officiel dans lequel elle se désolidarise totalement des propos de son joueur. "Le Standard de Liège a pris connaissance ce week-end des déclarations dans la presse portugaise d’Orlando SA relatives à la crise du Covid-19. D’abord, il est important de souligner que notre club ne cautionne évidemment pas de tels propos. Cette interview s’est faite sans l’accord du club qui n’a même pas été prévenu par le média portugais ou le joueur. Il est clair qu’Orlando SA s’exprime à titre personnel MAIS en tant que joueur de notre club, il doit renseigner toute interview au Standard de Liège pour avis et accord comme cela est contractuellement stipulé. Ce n’est d’ailleurs pas au monde du football et à ses acteurs de s’exprimer publiquement sur la gestion globale de cette crise sanitaire par l’Etat et les hôpitaux. Il est impératif que chacun reste à sa place."

Le Standard précise également que son joueur est en faute car il s’est rendu au Portugal (il est le seul joueur du noyau à avoir quitté le territoire depuis le début de la crise sanitaire) sans l’accord du club. " Par ailleurs, le joueur en question est retourné au Portugal sans en informer le club comme il était pourtant tenu de le faire. Tout cela fera bien sûr l’objet d’un suivi rigoureux en interne."

Et le Standard, pour encore un peu plus contredire les propos de son joueur, de rappeler les actions déjà entreprises. "Le Standard de Liège et ses supporters ont initié des actions de soutien aux hôpitaux liégeois et réitèrent leurs encouragement envers toutes les personnes mobilisées dans divers secteurs de notre société pour lutter contre le Covid-19."