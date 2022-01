La semaine dernière, le Standard a enregistré quatre arrivées avec le retour de Emond et les transferts de Cafaro, Van Damme et Dewaele. Quatre renforts en une semaine, cela faisait des années que cela n’était plus arrivé en bord de Meuse. Une preuve supplémentaire du caractère urgent de la situation. “Notre mercato entrant est mis entre parenthèses et sera conditionné par d’éventuels départs. L’effectif actuel est même trop important.”

Vendredi dernier, par ces mots, Luka Elsner dévoilait un coin de la teneur que prendra le reste du mercato hivernal des Rouches.

Aujourd’hui, la priorité des décideurs liégeois est de dégraisser un noyau beaucoup trop conséquent au sein duquel on dénombre pas moins de 31 éléments. Concrètement, personne n’est véritablement intransférable à l’heure actuelle au Standard. Alors qu’il ne lui reste qu’un an et demi de contrat, Nicolas Raskin intéresse de nombreuses formations étrangères. Le Liégeois de 20 ans a déjà refusé les avances de la Genoa ainsi que celles d’un club anglais empêtré dans les basfonds de la Premier League.