Il reste trois petites semaines avant le début du championnat. Et le Standard a prouvé qu’il était déjà bien avancé dans sa préparation, notamment grâce à l’intégration rapide des nouveaux arrivés.

Mais le groupe liégeois n’est pas encore au complet. Ce mardi, les Liégeois ont repris l’entraînement sans neuf absents. Parmi eux, quatre blessés se sont entraînés individuellement.

Selim Amallah soigne toujours sa cheville (mais il est proche d’un retour sur les terrains), Uche Agbo se plaint toujours de l’aine, Felipe Avenatti soigne ses adducteurs (avant de pouvoir effectuer le dernier test physique qui permettra à son transfert d’être officialisé) tandis qu’Orlando Sa poursuit sa rééducation suite à son opération du tendon d’Achille, en mai.

Et Zinho Vanheusden ? Michel Preud’homme a souligné le week-end dernier qu’aucune date de retour n’avait encore été fixée concernant le défenseur de 19 ans. Mais ce dernier va faire son retour à l’Académie à partir de cette semaine, tout en continuant à se soigner à Hasselt, près de son domicile. Il poursuivra ses exercices individuels.

Outre les blessés, quatre internationaux manquent encore à l’appel. Leur date de retour a été fixée au 21 juillet, jour du Fan Day. Ils devraient être sur le terrain d’entraînement dès le lendemain.

Il s’agit de Memo Ochoa, vainqueur de la Gold Cup avec le Mexique (et élu meilleur gardien du tournoi), Paul-José Mpoku, Bope Bokadi (éliminés de la Can par Madagascar le week-end dernier) et Collins Fai, lui aussi sorti de la Can avec le Cameroun.

Michel Preud’homme disposera donc d’un groupe complet une semaine avant la reprise du championnat, même si d’ici là, du mouvement est encore attendu sur le marché des transferts. "On va analyser les offres et prendre les décisions qui s’imposent", ne cachait pas le T1 liégeois après le partage face à Oleksandria (2-2).

Avant la reprise, deux matchs amicaux sont encore au programme des Rouches : le premier aura lieu ce samedi, à Seraing, face à Strasbourg (17 h 30). Le deuxième aura lieu face à l’OGC Nice lors du Fan Day du 21 juillet, sur la pelouse de Sclessin.