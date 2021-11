Le Standard sera aussi privé de Tapsoba au Club Bruges Standard Maxime Jacques Après Selim Amallah et Daouda Peeters, Luka Elsner doit faire face à l’absence de l’international burkinabé. © Belga

Mauvaise nouvelle pour Luka Elsner avant Club-Bruges - Standard : Abdoul Tapsoba est blessé. "Il a pris un coup il y a quelques temps sur le quadriceps et mardi, il a ressenti une gêne musculaire. L’échographie a confirmé une lésion de quelques fibres, il sera indisponible pour le match de dimanche et pour une partie de la trêve internationale. Il ne partira pas en sélection."



C’est un coup dur dans le sens où la vitesse de Tapsoba était une arme intéressante pour aller au Club Bruges. "Mais on a d’autres joueurs, comme Denis Dragus, qui ont cette capacité de profondeur", note le coach des Rouches.



Pour la rencontre de dimanche, Luka Elsner sera également privé de Klauss (suspendu), de Amallah et de Peeters (blessés). Quant à Kostas Laifis, il semble encore un peu court pour commencer un match après neuf semaines sans compétition. Mais Bope Bokadi semble prêt. "Il a prouvé qu’il pouvait avoir un impact sur un court temps laps de temps, à nous de décider si son état est suffisant pour jouer une heure. Son profil est intéressant mais on ne veut pas le mettre dans une situation inconfortable. Mais il y est presque."



Dans ce contexte, Luka Elsner veut croire à "une performance" dimanche. "J’ai senti un groupe qui avait faim, cette semaine à l’entraînement", termine le T1 liégeois.