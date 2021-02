Mehdi Carcela " On mérite plus aujourd'hui. On n'a pas eu de chance devant le but. Ils ont marqué sur leur seule occasion. On a eu la possession, surtout en première mi-temps. Quand on rate des occasions, cela se complique par après. On a su revenir au score et même à dix, on aurait pu marquer. On a dit à Klauss d'oublier ses occasions ratées et il l'a fait. C'est bien pour lui. Personnellement, le rythme revient au fur et à mesure. Défensivement et offensivement, je me suis senti mieux par rapport aux dernières semaines, sauf dans la dernière frappe. Le Standard sera en Playoffs 1, on va tout faire pour y être."

Arnaud Bodart " J'ai quelques regrets. On a concédé très peu tout en ayant de grosses occasions. Le 0-1 qui tombe fait mal, les choses se sont compliquées. C'était également difficile de terminer le match à dix. Si on met les occasions en première mi-temps, on ne termine pas sur un match nul. On savait qu'ils faisaient un pressing homme à homme. On devait trouver les brèches, mais on a eu du mal. Si on gagne nos prochains matchs, ça va le faire. L'équipe se sent bien. On doit continuer sans se poser de questions. La Coupe de Belgique est un objectif, c'est un trophée donc forcément il ne faut pas la négliger. On a un déplacement difficile à Courtrai mardi."

Marc Brys " Mes joueurs sont très fatigués et déçus du résultat. On voulait les trois points, on méritait la victoire. On prend néanmoins un point face à une équipe en forme. Le Standard a beaucoup de talent. On était dangereux dans les reconversions. Mais c'est dommage, on a raté l'occasion de prendre les trois points."

Mbaye Leye "C'est un très bon match du Standard. C'est dommage de ne pas avoir concrétisé nos occasions. J'ai vu un Standard dominant mais souvent les équipes qui viennent juste pour défendre peuvent marquer sur un contre. On aurait pu gagner mais aussi perdre le match. Quand vous manquez d'efficacité, ça devient difficile. Je suis content du rendement de Klauss, il libère beaucoup d'espaces pour les autres et il répond présent. Son adaptation avec le groupe est géniale. Il y a des jours où le ballon ne veut pas rentrer. J'essaie d'aider les joueurs en analysant les faiblesses des adversaires. Dans l'ensemble, il faut retenir qu'en étant efficaces plus tôt, on peut gagner des rencontres plus facilement."