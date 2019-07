Bien connu des habitués de Sclessin, le grand panneau publicitaire en bas du bloc visiteur de la T4 arbore désormais le nom d'Emirates, la compagnie aérienne basée à Dubaï.

Fini donc Engie-Electrabel qui cède sa place au groupe aérien le plus important du Moyen-Orient, comme l'a annoncé le matricule 16 ce vendredi après-midi peu après la présentation de Selim Amallah.

"C’est évidemment une grande fierté pour le Standard de Liège d’accueillir une telle marque de renommée mondiale qui prouve l’impact du Standard de Liège au-delà de nos frontières", s'est réjoui Alexandre Grosjean, le Directeur Général du matricule 16 sur le site internet du club. "Nous espérons que cet accord marquera le début d’une longue et fructueuse collaboration avec une société réputée pour son excellence et la qualité de ses services. Nous souhaitons la bienvenue à Emirates à Sclessin et certains supporters chanceux peuvent se tenir prêts à vivre une expérience inoubliable !"

L'accord de partenariat entre le Standard et Emirates porte pour la saison 2019-2020, et la grande banderole aux couleurs rouge et blanche a déjà été dressée au bas de la tribune 4. Elle sera donc visible par les supporters qui se rendront à Sclessin pour le Fan Day du dimanche 21 juillet. Ce jour-là, le club disputera un dernier match amical, contre l'OGC Nice à 15h.

Diverses actions exclusives seront prévues pour les supporters qui se rendront à maintes reprises à Sclessin cette saison.

En s'engageant pour cette saison avec la compagnie aérienne des Émirats arabes unis, le Standard rejoint des clubs prestigieux parmi lesquels le Real Madrid, l'AC Milan, Arsenal, Benfica, Hambourg ou encore l'Olympiacos.