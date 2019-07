Une semaine avant la reprise, les Rouches ont battu Nice, à Sclessin, devant près de 14.000 supporters. Retrouvailles réussies entre Sclessin et le Standard. Six jours avant leur premier déplacement de la saison au Cercle de Bruges (samedi prochain à 18h), les Rouches ont terminé leur préparation sur une note positive face à une équipe de l'OGC Nice où le Brésilien Dante était titulaire.





Les hommes de Michel Preud’homme, alignés en 4-2-3-1, sont montrés dangereux dés le début de la rencontre via Selim Amallah, qui a touché le poteau à la 10e minute, puis ils ont pris l'avantage en première période grâce à un but de la tête de Renaud Emond (le capitaine du jour), sur un corner déposé par Nicolas Gavory (22e). Si les Niçois sont parvenus à revenir au score en début de seconde période via Sylvestre, le Standard a repris l'avantage moins de dix minutes plus tard grâce à... Dante, qui a marqué contre son camp suite à une remise en retrait de la tête de Laifis.





Cette rencontre a été l'occasion pour les 14.000 fans rouches présents de voir à l'œuvre six des recrues du mercato estival, le tout dans une ambiance festive et décontractée dans le cadre d'un fan day réussi.





Standard : Bodart (46e Milinkovic-Savic); Vojvoda (75e Cavanda), Kosanovic, Laifis (75e Pocognoli), Gavory (65e Miangue); Bastien, Cimirot (85e Goreux); Boljevic (46e Carcela), Amallah (65e Halilovic), Lestienne (46e Limbombe); Emond (65e Cop).Les buts : 22e Emond (1-0), 54e Sylvestre (1-1), 62e Dante csc (2-1).

Revivez la rencontre en direct :