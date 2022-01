Les Blauw en Zwart devront se méfier de Renaud Emond, qui n'a jamais marqué autant en Belgique que face à son adversaire du jour (7 buts en 17 matchs).

Pour cette rencontre au sommet, Elsner ne peut compter sur Bokadi, suspendu. Cela devrait profiter à Pavlovic. Muleka et Cimirot sont incertains en raison des soucis au mollet pour le premier et d'une douleur aux adducteurs pour le second.

Le technicien slovène ne peut toujours pas compter sur Tapsoba, Amallah, Sissako, Fai et Rafia, à la CAN.Van Damme présente toujours des résidus de Covid et il ne pourra pas être aligné.

De l'autre côté, Noa Lang fait son retour.

Les compositions probables :

Standard : Bodart ; Dewaele, Dussenne, Laifis, Nkounkou ; Raskin, Pavlovic ; Donnum, Cafaro, Emond, Dragus

Club Bruges : Mignolet ; Mechele, Hendry, Nsoki ; Mata, Buchanan, Vormer, Rits, Vanaken ; Lang, De Ketelaere

Vivez le match en direct