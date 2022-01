On le sait depuis le 30 juin 2021 : les divisions inférieures vont accueillir les U23 des clubs professionnels à partir de la saison 2022-23. Concrètement, quatre équipes joueront en D1B, 4 en Nationale 1, 2 en D2 ACFF et 2 dans chacune des séries de D2 VV.

C’est le classement de la saison en cours qui va déterminer la répartition des équipes : le top 4 du championnat U21 intégrera donc la D1B. En début de saison, le Standard ne savait pas encore s’il souhaitait avoir une équipe U23 en D1B la saison prochaine. Mais les choses ont changé. Actuellement troisièmes malgré le Clasico face à Anderlecht perdu lundi (0-3 à domicile), les hommes de Geoffrey Valenne sont en bonne position pour faire l’ascenseur vers l’antichambre de la D1A.

Et désormais, le club liégeois ne se cache plus : il veut son équipe U23 en D1B. "C’est un objectif", explique Pierre Locht, le directeur du SL16 Football Campus. "Mais il doit y avoir encore pas mal de discussions en interne, entre les clubs et la Pro League, pour connaître les contours exacts de la formule."

Une formule qui permettrait au Standard d’offrir une étape intermédiaire à certains jeunes qui en ont le besoin et pour qui la transition U21 - équipe première représente une étape trop grande à franchir. Actuellement, le Standard s’estime capable d’envoyer un noyau U23 compétitif en D1B, moyennant quelques ajustements.