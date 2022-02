Le milieu de terrain aurait même pu aller au Standard où Mbaye Leye, le coach de l’époque, le voulait. “C’est un profil dont nous avions besoin au milieu, cependant nous n’avons pas réussi à le faire venir”, a-t-il révélé sur le plateau de RTL Sport en marge de la rencontre de Ligue des champions entre Chelsea et le LOSC d’Onana. “C’est un joueur qui veut grandir et il aurait pu le faire au Standard qui reste un grand club. Un joueur comme lui a besoin de se développer et ce club lui aurait permis de le faire", a ajouté Mbaye Leye.

Comme plan B, les Rouches se sont tournés vers Daouda Peeters, malchanceux physiquement actuellement. Onana, le capitaine des Diablotins, s'est quant à lui tourné vers le LOSC où il a pu découvrir la Ligue des champions, avec notamment une titularisation ce mardi soir face à Chelsea. De quoi donner quelques regrets aux supporters du Standard...