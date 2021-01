Le sujet que vous avez choisi: ce Standard-là peut-il se qualifier pour les Playoffs 1 ? Standard Kevin Sauvage © Belga

Au pied du mur, le Standard est souvent redoutable.



Chaque lundi, nous vous proposons de choisir un sujet traité par notre rédaction. Cette semaine, vous avez souhaité en savoir plus sur les chances du Standard de disputer les playoffs 1.



En pleine crise en décembre dernier, les Liégeois sortent la tête de l’eau et ne sont plus qu’à deux points du Top 4.



L’adage veut qu’un changement de coach en pleine saison provoque souvent le fameux choc psychologique. Le Standard ne déroge pas à la règle. Depuis le départ de Philippe Montanier, bien que soutenu, du moins si on se fie à leurs dires, par ses joueurs, et l’intronisation de Mbaye Leye, les Rouches semblent comme transfigurés.



(...)