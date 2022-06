Ronny Deila veut rendre ses lettres de noblesse au club principautaire mais il sait que cela prendra du temps.

Chaque semaine, nous vous proposons de choisir un sujet traité par notre rédaction sportive. Ce jeudi, vous avez voulu en savoir plus sur les ambitions du Standard new look, qui a repris les entraînements sous la direction d'un Ronny Deila ambitieux.



Ronny Deila a été officiellement intronisé ce mercredi à Sclessin. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Norvégien de 46 ans maîtrise sa communication. Pas de phrases tapageuses mais pas de langue de bois. Rayon promesse, la principale était la suivante: "Je ne vais jamais tricher, mentir, je suis un homme honnête issu de la classe ouvrière comme la plupart de nos supporters. J’aspire à produire un jeu qui donne le sourire aux lèvres des fans. Si j’y parviens, je serai un homme heureux."



(...)