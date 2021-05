l doit être disponible, à l’écoute, faire preuve de beaucoup d’empathie, de patience parfois. Il, c’est Quentin Gilbert, le SLO (Supporter Liaison Officer) du Standard. Cette fonction, relativement nouvelle dans le football et imposée depuis quelques saisons par l’UEFA, ce Verviétois de 27 ans l’occupe depuis désormais trois saisons. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’homme est motivé par son rôle qui, à l’heure où les stades sont désespérément vides, revêt encore plus d’importance. Rencontre avec un passionné et un acharné du Standard.