Le football est un des rares sports qui permet de croire aux miracles. Mais il y a des situations que même une force irrationnelle ne semble pas pouvoir surmonter. C’est le cas de la saison du Standard, qui n’a pas encore décollé, alors que le mois de février est bien entamé.

Si le visage de l’exercice 2021-2022 ne change pas drastiquement dans les semaines à venir, les Liégeois seront en congé d’ici deux mois. Mais dans l’état actuel des choses, on voit mal comment la bande à Luka Elsner pourrait atteindre les PO2 au soir du 10 avril. C’est encore plus le cas depuis le 1 sur 6 que les Liégeois viennent de réaliser face à deux concurrents pour le top 8, Malines et le Cercle (avec toute la frustration liée au but injustement annulé de Sissako). Deux concurrents qui en ont profité pour prendre leurs distances au classement.



