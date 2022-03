Avec 31 minutes au compteur, l’ancien Malinois est déjà tombé dans l’oubli.

Le 11 janvier dernier, en lisant le communiqué officiel du Standard, des supporters mal éveillés auraient pu se faire prendre : Van Damme signe au Standard ! Jelle ? Non, Joachim. Stupéfaction générale chez les fans rouches.

Déjà en plein doute compte tenu de la situation sportive de leur club de cœur, ils y voient débarquer un joueur de 30 ans qui ne compte que 234 minutes de temps de jeu à Malines.

En coulisses, on se félicite de ce transfert qui, dit-on, "doit apporter du poids sur et en dehors du terrain". À Sclessin, on espère que le caractère de Joachim Van Damme fera son effet au sein d’un vestiaire jugé trop gentil.

Totalement à court de compétition, Joachim Van Damme accuse un énorme retard en débarquant dans le vestiaire liégeois. Luka Elsner comprend rapidement qu’il ne pourra pas compter sur lui avant plusieurs semaines. Quelques jours seulement après son arrivée au club, le transfert de Joachim Van Damme ressemblait déjà à un flop compte tenu du caractère d’urgence dans lequel l’équipe se trouvait.

(...)