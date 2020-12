Roman Yaremchuk "C'est un nouveau départ avec un nouveau coach. Toutes ces défaites d'affilée, c'était très dur à vivre, l'un des pires moments de ma carrière. Je suis si content d'avoir gagné et d'avoir marqué. J'ai eu beaucoup d'occasions ce soir. Je suis très content de travailler avec Hein, c'est l'homme qu'il fallait à La Gantoise, c'est le boss. La communication est facile avec lui. On est l'un des meilleurs noyaux du championnat, j'espère qu'on est sur la bonne voie. On doit continuer comme cela."

Philippe Montanier "C'est une grosse déception, on offre les deux buts à l'adversaire. Je n'ai pas d'explication rationnelle, on a fait deux erreurs grossières. On a fait un match moyen même si c'était équilibré jusqu'au deuxième but. Le vrai Standard, c'est plus de qualités techniques et moins d'erreurs."

Hein Vanhaezebrouck "Il n'y a pas eu d'effet Hein Vanhaezebrouck, c'est le mérite de l'équipe. On mérite la victoire, on a eu plus d'occasions. On a mis beaucoup de pressing même si ce n'était pas parfait mais c'était vraiment mieux. Je suis très content, j'ai vu beaucoup plus de communication aujourd'hui que sur les matchs précédents. Sur le but encaissé, j'ai revu les images et c'est surtout un manque de chance. J'ai apprécié l'entrée au jeu de Kleindienst. Mais ce n'est que le début, il faut continuer à progresser."