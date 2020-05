Ce vendredi, les clubs de la Pro League ont voté la fin du championnat.

Le Standard a choisi de dédommager ses supporters qui s'étaient dotés d'un abonnement pour la saison 2019-2020. Dans un communiqué de presse, le club annoncé que "le Standard de Liège va dédommager les supporters abonnés à la phase classique qui avaient déjà acheté des abonnements aux Playoffs 1 lors de la période de priorité prévue à cet effet.".

Les supporters concernés auront droit à "une forme d’une réduction du montant équivalent sur l’abonnement à la saison 2020/2021" précise le communique. "Cette réduction se fera automatiquement lors du futur achat après la vérification d’usage par nos services."

Une autre alternative est possible pour les abonnés: " faire don du montant payé à la Fondation Standard de Liège dans le cadre de la mobilisation des supporters Rouches contre le Covid-19". Pour cela il suffit de compléter un document fourni par le club.

Les supporters qui ne désirent plus s'abonner seront aussi remboursés via une demande spéciale et un formulaire.