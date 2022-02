Lors du défunt mercato du Standard, l’objectif numéro 1 était le dégraissage du noyau. Compte tenu de l’abondance de biens dans ce secteur, le milieu de terrain axial était principalement visé. La direction a ainsi longtemps attendu des offres, pour Gojko Cimirot et Samuel Bastien par exemple, mais en vain. Aujourd’hui, Luka Elsner se retrouve donc avec…. sept médians axiaux (neuf si on compte également Selim Amallah et Mathieu Cafaro qui ont des profils plus offensifs). Du coup, le T1 des Rouches a revu sa hiérarchie…



