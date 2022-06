Il aura fallu un mois à 777 Partners, un mois pour arriver à ses fins et faire plier, une troisième fois, le City Football Group. Après les débauchages de Fergal Harkin, directeur sportif des Rouches, et de Don Dransfield, engagé pour devenir le CEO du Football Group de 777, les nouveaux propriétaires ont bouclé le dossier le plus important de cette avant-saison, celui du coach.