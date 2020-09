L’anecdote les fait sourire quand on la leur rappelle. Mais elle ravive aussi et surtout de très mauvais souvenirs. Il y a un an, après le match de Croky Cup remporté par le Standard face à Lommel, Merveille Bokadi rejoignait Noë Dussenne dans la salle des kinés de l’Académie liégeoise, pour le début d’une longue rééducation. Leur blessure ? Une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. L’une des pires pour un footballeur de haut niveau.

"Une fois qu’on nous annonce le verdict, on sait qu’on en a pour six mois minimum. C’est difficile à imaginer quand on ne l’a jamais vécu", explique Noë Dussenne au moment de revenir sur cet épisode.



(...)