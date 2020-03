Pour le dernier match à domicile de la phase classique, le Standard recevra Saint-Trond ce samedi soir (20 h). En toile de fond de cet affrontement, il y aura évidemment l’affaire Edmilson.

Pour rappel, la direction trudonnaire reproche au Standard de ne pas lui avoir versé l’entièreté du pourcentage qu’elle devait toucher suite au transfert d’Edmilson Junior à Al Duhail (1,28 M €). Plainte a été déposée au pénal ainsi que devant la Fifa. C’est donc dans un climat plus que glacial que la direction liégeoise recevra son homologue limbourgeoise. Comme elle est tenue de le faire par les exigences de la Pro League, la direction liégeoise a bien invité celle de Saint-Trond pour le repas officiel d’avant-match. Le STVV enverra bien une délégation à Sclessin… pour la forme. Mais le CEO, Takayuki Tateishi, et le président David Meekers ne feront pas partie de cette délégation. Les deux hommes ont décliné l’invitation mais ils assisteront bien au match à Sclessin. Côté liégeois, on a également pris soin de séparer la table trudonnaire de celle de la délégation rouche… Enfin, notons que le directeur général du Standard, Alexandre Grosjean, ne sera pas présent car retenu par des obligations familiales.