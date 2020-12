Après l’heure de jeu et le but, qu’il croyait valide, Bope Bokadi s’est immédiatement dirigé vers Philippe Montanier, suivi par quasiment la totalité de ses équipiers. Un geste fort qui était prémédité.

"On a voulu lancer un message à tout le monde qui veut qu’on est toujours derrière lui", assurait le capitaine, Samuel Bastien. "On ne vit pas des moments faciles mais on va s’en sortir tous ensemble et laisser ces mauvais moments derrière nous. On est toujours une équipe soudée mais on doit aussi, nous, joueurs, réaliser notre autocritique. C’est nous qui sommes sur le terrain. Que devons-nous faire ? Si j’avais la réponse, on l’aurait déjà appliquée. Ce n’est que le travail qui va nous aider à nous en sortir et je peux vous assurer qu’on bosse en semaine. On ne se dit pas, en montant sur le terrain, qu’on va se donner à 60 %."

Du soutien, Philippe Montanier en trouve également dans les propos de son gardien et vice-capitaine, Arnaud Bodart. "On est avec lui. On sait comment ça se passe en interne. On forme un groupe et c’est compliqué pour le moment car rien ne tourne pour nous. Ce n’est pas pour autant que ça ira en changeant tout (NdlR : le coach). En début de saison, on prestait à un bon niveau et on avait de bons résultats et le coach était le même, les joueurs étaient les mêmes. On doit donc se regarder en face, nous les joueurs. Le coach, lui, fait son maximum pour mettre sur le terrain l’équipe qu’il juge la plus correcte."

En interne, cette confiance des joueurs envers leur coach transpire et le groupe est toujours derrière lui. Philippe Montanier a d’ailleurs apprécié le geste de ses joueurs, après le but de Bokadi.

"C’est une preuve de cohésion. Je l’ai apprécié. Je vous l’avais dit la semaine passée, nous sommes soudés. Au sein du collectif, du groupe et du club, il est important de se soutenir pour sortir tous ensemble de cette situation. C’est un mauvais moment à passer. Personne ne lâche, tout le monde est combatif. C’est important en termes de mentalité et d’état d’esprit. C’est cela qui va permettre de nous en sortir."

Quant à sa situation personnelle, Philippe Montanier préférait ne pas y penser.

"Ce n’est pas ma préoccupation pour le moment. C’est de faire gagner le Standard. On connaît les rouages du foot mais mon cas ne compte pas. Ce qui compte, c’est gagner."

À l’heure d’écrire ces lignes, il n’était pas encore question d’un limogeage de Philippe Montanier, pas plus que d’un retour de Michel Preud’homme qui, pour rappel, avait décidé en juin dernier de prendre du recul. Mais une chose est certaine, la patience des supporters a dépassé les limites comme en témoigne leur présence, samedi matin, à l’entraînement. "Avant Charleroi, ils étaient venus nous encourager et nous féliciter après la victoire. Ils nous ont également accompagnés à Anderlecht. Aujourd’hui, comme ça va mal, ils voulaient nous dire les choses. S’il y a eu un échange avec les supporters, je dirais qu’il a été naturel. Comme on a peu de contacts avec eux, dans les bons comme dans les mauvais moments, il est important de garder une relation. Ils ont le Standard dans le cœur. Pour eux, c’est leur vie. Ils sont déçus pour nous, comme tout le club et les amoureux du Standard."