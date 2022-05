Les Anderlechtoises méritent leur victoire. Personne ne songeait à le contester dans le camp liégeois. Par contre, les chiffres sont lourds, sans pitié pour un Standard Fémina qui s’est écroulé d’une pièce, physiquement et mentalement après l’heure de jeu. "La marche n’était pas trop haute, réfutait Maud Coutereels. Nos adversaires étaient plus dangereuses sur les phases arrêtées mais nous avons largement fait jeu égal en première période. Nous étions tout simplement trop courtes physiquement sur ce genre match. Le foot se joue sur des détails et Anderlecht a fini par être efficace. Nous n’avons vraiment pas démérité mais l’équipe la plus forte a gagné, un point c’est tout."

Les Liégeoises pouvaient encore espérer un retour au score avec un but de retard, mais le ressort était visiblement cassé.

"Le coup était trop difficile à encaisser pour certaines équipières, expliquait la capitaine des Rouches. J’ai essayé de remobiliser les filles, même après le deuxième et le troisième but, en insistant pour qu’elles ne lâchent rien et sortent de ce match la tête haute. C’est une expérience de vie pour chacune d’elles. Ce sont des jeunes joueuses avec un bel avenir devant elles." Hillary Damman en fait sans doute partie. La gardienne française, avec son habituel dynamisme, finissait par retarder l’échéance, en sortant notamment un arrêt de grande classe en début de reprise, sur une reprise à bout portant de Teulings. "Oui, je me suis dit que nous avions peut-être la chance de notre côté, racontait la Nordiste. À 0-0, il nous suffisait toujours de pas grand-chose pour gagner ce match. Je ne dirais pas que j’avais les clés du match, mais je savais qu’Anderlecht allait encore se créer des occasions. J’étais en confiance pour sortir quelques arrêts supplémentaires. Malheureusement elles ont su être efficaces."