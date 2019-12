Les Rouches ont du mal à trouver le remède à leur manque d’efficacité.

Déçus, frustrés, incrédules. Les Standardmen avaient une nouvelle fois la mine déconfite dimanche après-midi après le partage face à Anderlecht. C’est que les hommes de Michel Preud’homme sont conscients qu’ils ont une nouvelle fois succombé à leur péché mignon : le manque d’efficacité.

"La mentalité, elle était bonne. La créativité, elle était bonne. L’efficacité n’était pas encore au rendez-vous", regrettait Michel Preud’homme, qui, semaine après semaine, est confronté aux mêmes maux. "Le gardien adverse a certes réalisé des arrêts, mais, malgré l’état du terrain, on aurait dû marquer plus. C’est la troisième fois de suite que ce même scénario se répète. Que ce soit à Mouscron, contre Arsenal et dimanche dans le Clasico, le fond de jeu est bon mais on n’est pas assez tueurs. C’est frustrant."

Un constat également dressé par Arnaud Bodart, qui, durant plus d’une heure, n’aura strictement rien eu à faire. "Encore une fois, il n’y a rien à dire sur le fait qu’on a le match en main du début à la fin. Et, sur une demi-occasion, ils marquent ce but tandis que nous, on n’arrive pas à concrétiser nos nombreuses occasions. C’est frustrant car c’est répétitif."

Buteur, Selim Amallah avait conscience d’être passé à côté du chaos. "On est frustrés car il n’y avait qu’une équipe sur le terrain ; on a pourtant fait ce qu’il fallait. Je suis frustré par mes deux occasions ratées. On n’a pas tué le match, comme les semaines précédentes. On n’y arrive pas."

Mais pour l’international marocain, il ne s’agit pas là d’un problème de qualité. "En semaine, on récupère plus que ce qu’on travaille mais ce n’est pas un souci de qualité. Dans le rectangle, on n’y arrive pas, alors que le jeu est bien."

"Le terrain ? Pas une excuse"

Les joueurs évoquaient aussi l’état du terrain qui ne les aidait pas. "Il n’est pas praticable et c’est décevant quand on joue au Standard, mais ce n’est pas une excuse", assurait Amallah, imité par Bodart. "Il est mauvais pour les deux équipes. Il ne nous avantage pas, mais c’est comme ça."