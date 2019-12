Nous sommes l’équipe qui reçoit le plus de fautes. Et nous allons devenir celle qui reçoit le plus de cartes rouges."

Même quand il n’est pas disposé à délivrer son analyse de la rencontre, Michel Preud’homme garde les idées claires et parle en connaissance de cause. Avant cette journée de championnat, son équipe était la troisième à subir le plus de fautes (derrière Zulte Waregem et Genk), mais trône pourtant en tête du classement des cartes rouges. Fameux paradoxe.

L’expulsion de Goreux au Freethiel est la cinquième en championnat. La troisième rien qu’en décembre, après les deux reçues par Mpoku et Carcela à Mouscron, auxquelles on peut également ajouter celle de Boljevic en fin de match contre l’Antwerp en Coupe.

Le contraste est d’autant plus saisissant que les Liégeois n’ont pas pour réputation d’imposer un jeu dur. Avec leurs 25 cartons jaunes depuis le début de saison (soit 1,25 par match), ils font partie des meilleurs élèves de la classe avec le Racing Genk.

Preuve aussi du visage offensif dans le jeu des Standardmen. Mais gageons qu’ils préféreraient voir la balance davantage pencher dans le jaune que dans le rouge pour éviter de se retrouver aussi souvent en infériorité numérique, et par conséquent dans des situations délicates.