C’est un équilibre difficile à trouver, et Mbaye Leye passe ses semaines à consolider ce qu’il a déjà construit, pour rassurer sa jeune équipe.

Avec une défense à quatre ou à trois (ou à cinq, c’est selon), et un milieu plus fourni et besogneux, le Standard veille à sécuriser ses arrières avant de penser à développer un jeu ouvert.

Après la victoire à Seraing (0-1), l’entraîneur avait expliqué qu’il acceptait de mettre la construction de côté, pour garder une certaine solidité en ce début de saison.

Cette solidarité doit permettre aux Rouches de prendre des points, même quand ils avancent vent de face.

À court terme, c’est une nécessité. Mais à plus long terme, la question d’un fond de jeu plus élaboré reviendra souvent.