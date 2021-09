C’est un équilibre comptable parfait, mais il ne s’agit pas des finances. Sur les huit buts qu’il a marqués depuis le début de la saison, le Standard en a marqué deux de plein jeu, deux à la suite d’un corner, deux à la suite d’un coup-franc et deux sur penalty.

Six de ses huit réalisations sont donc tombées au départ d’une phase arrêtée, ce qui constitue le plus haut total de D1A et peut être une solution efficace pour débloquer des situations fermées. Dimanche, à Seraing, Selim Amallah a transformé un penalty provoqué par Jackson Muleka alors que les Rouches n’étaient pas nécessairement dans un temps fort. Ils avaient plutôt tendance à subir la pression locale.

Mais grâce à ce deuxième penalty de la saison - après celui transformé par Joao Klauss à Zulte Waregem (1-2) -, un bon gardien et une solidarité à toute épreuve pour bien finir la rencontre, les Rouches ont pu accrocher un succès précieux avant d’accueillir Anderlecht, dimanche.

(...)