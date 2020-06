Le coach français de 55 ans a été présenté à la presse ce mardi. Avec calme, sourire, ambition et énergie.

La page Michel Preud’homme en tant que coach principal est définitivement tournée au Standard. "On a eu le luxe de recruter notre nouveau coach avec l’aide de l’ancien" souriait Alexandre Grosejan, le CEO des Rouches, en préface de la présentation du coach sur lequel le choix s'est porté : Philipe Montanier. Il a livré ses premiers mots devant la presse ce mardi, à Sclessin.

"Les premiers contacts avec le club remontent à plusieurs semaines et on a eu plusieurs réunions… virtuelles, via Zoom, avec Alexandre Grosjean et Michel Preud’homme. On a parlé de mon parcours, du projet, des ambitions. Le recrutement a été très professionnel et sérieux, comme dans une grande entreprise. Le but était de savoir si j’étais compatible avec le Standard."

Et cela semble être le cas. "En France, tout le monde connaît le Standard, un club historique et j’ai été attiré par ça, par la ferveur des supporters et par ce qui a été construit ces dernières saisons. J’espère apporter ma touche personnelle au projet, mais aussi ma personnalité, mon expérience et et ma méthodologie pour que cela porte ses fruits sur le terrain."

Réputé comme un coach offensif, Montanier veut avant tout respecter "l’ADN" du Standard. "C’est la première chose dont il faut tenir compte. Comme tout le monde, j’aime le football offensif mais un entraîneur s’adapte aux qualités de ses joueurs. Elles influent sur la façon de jouer dans un seul et même objectif : répondre aux problèmes posés par l’adversaire."

Et l’objectif au classement ? "Amener l’équipe le plus haut possible, même s’il y a pas mal de concurrence", répond le Français, détendu et souriant. "Le but premier sera d’accéder aux PO1, même si la formule est plus exigeante. Puis on se fixera d’autres objectifs au fur et à mesure des performances de l’équipe."

Celui qui a signé pour une année avec option (d’un an) le sait : pour que cette dernière soit levée automatiquement, les objectif fixés sont les PO1 et une qualification européenne. Qu’il faudra tenter d’aller chercher avec des moyens limités. "Je viens au Standard en connaissance de cause. Je sais qu’on ne pourra pas recruter de joueurs de gros calibre mais le noyau actuel me paraît extrêmement intéressant. C’est à moi de l’optimiser. Mais si on me propose de recruter un joueur de très niveau, je ne dirai évidemment rien (sourire). Le challenge n’est pas facile mais il est intéressant. Je dois m’adapter, comme tous les entraîneurs."

Plein d’énergie après son échec à Lens, un club qui a "beaucoup de similitudes" avec le Standard, Montanier devra aussi jouer la carte jeunes. "J’ai toujours été sensible à cela, ayant été professeur d’éducation physique à Caen avant d’être entraîneur. S’il y a du talent chez nos jeunes, on fera tout pour le faire éclore. Mon adjoint Mika Debève sera particulièrement axé là-dessus. Lui qui a déjà été directeur du centre de formation de Toulouse par le passé sera chargé d’avoir un œil sur la post-formation."

Debève s’occupera aussi spécifiquement des attaquants (il en a été un durant sa carrière de joueur) tandis qu’Eric Deflandre sera plus attentif aux défenseurs. Ce qui explique qu’il n’y avait plus de place dans le staff pour Mbaye Leye, lui aussi ancien buteur. "Je suis assez désolé de son départ car on a eu un vrai bon contact, il m’a laissé une bonne impression. Mais avoir de trop nombreux adjoints n’est pas idéal, je m’en suis déjà aperçu. J’aurais aimé que Mbaye reste pour travailler avec les jeunes mais il n’était pas tenté par cette aventure."

L’aventure liégeoise de Montanier, elle, ne fait que commencer.