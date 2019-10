Vous êtes passionnés de football et vous ne savez pas comment occuper ce week-end de trêve internationale ?

Guilian Preud’homme, le fils de Michel, a la solution pour vous ! Afin de récolter un maximum d’argent pour le Télévie, le fils de l’entraîneur du Standard a eu pour idée d’allier ses deux passions : le football et l’aviation avec la création du Tournoi All Stars qui se tiendra ce samedi à Woluwe-Zaventem.

"Je travaille à Brussels Airport et chaque année, on se mobilise pour une bonne cause. Il m’a été confié l’organisation d’un événement afin de récolter de l’argent pour le Télévie. J’ai directement pensé à un tournoi de foot qui opposerait les différentes compagnies de Brussels Airport."

Ces dernières ont directement accepté. "Nous compterons 14 équipes de 10 joueurs qui s’affronteront dans des matchs de 20 minutes, à 6 contre 6. Le tournoi débutera sur le coup de 10 h dans les installations de Woluwe-Zaventem (Quinkenstraat) pour se terminer aux alentours de 17 h 30."

Se terminer, pas tout à fait puisque Guilian Preud’homme a réservé une surprise à l’équipe gagnante. "Elle aura l’honneur d’affronter une équipe d’anciens joueurs coachés par mon père (match de 40 minutes). Il a même demandé à ce qu’on prépare une petite salle pour un briefing (rires) . Sont annoncés Mbaye Leye, Jan Van Steenbergh, Filip Joos, Imke Courtois, Eric Deflandre, Tomasz Radzinski et Karel Geraerts."

Tout sera mis en œuvre pour que les participants passent un bon moment.

"Il y aura des foodtrucks pour la restauration ainsi qu’une tombola au cours de laquelle il sera possible de remporter six ballons dédicacés."