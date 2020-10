Après Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha, Moussa Sissako et Jan Van Steenberghe, à qui le tour ? C’est un peu la question que l’on se pose dans le vestiaire du Standard avant les nouveaux tests Pro League prévus ce vendredi en espérant que la réponse soit : "Personne". Mais l’exemple des autres clubs a prouvé que la contamination pouvait (très) rapidement atteindre une bonne partie de l’effectif. Ce qui rend la situation stressante pour les joueurs.

"On sait qu’à Liège, le virus a augmenté très fort", ne cachait pas Samuel Bastien après la défaite face aux Rangers. "On essaye de rester très prudents et de respecter les gestes barrières au mieux…."

C’est finalement la seule chose que les joueurs puissent faire. Mais le virus est constamment dans leurs esprits comme le soulignait Arnaud Bodart. "Ce n’est jamais agréable de voir sa saison interrompue de la sorte pour un joueur. C’est très frustrant. Même si on sait que pour nous, le pourcentage de chances d’être malade est moindre, on réfléchit différemment pour nos familles. Personnellement, je vis toujours chez mes parents et je pense beaucoup à eux. On a vu qu’il y a avait beaucoup de cas dans certains clubs et on sait que la semaine dernière, on a joué contre le Club Bruges qui avait trois cas. On croise donc les doigts pour que ça ne nous touche pas."

Tout en ayant une pensée pour ceux qui sont bien plus impactés. "Des gens souffrent beaucoup, que ce soit physiquement ou économiquement, et la situation devient tragique. On a une pensée pour eux mais aussi pour tous ceux qui sont en première ligne, le personnel soignant et médical", terminait le gardien des Rouches.