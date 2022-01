Le Standard se déplace à Eupen, ce mercredi à 18h45, avec la ferme intention de renouer avec la victoire après deux défaites et deux nuls.



Contre les Pandas, les Liégeois devront confirmer qu'ils ont retrouvé leur état d'esprit et qu'ils peuvent également l'afficher face à des équipes plus modestes qu'Anderlecht ou Bruges. Pour l'occasion, Elsner sera privé de Dussenne, suspendu. Pavlovic passait une IRM mardi soir concernant son genou et est forfait. Le ménisque pourrait être touché. Henkinet se plaint toujours du poignet et ne sera pas sur le banc. Enfin négatif au Covid, Van Damme fait sa première apparition dans le groupe.

Du côté des locaux, les trois jeunes recrues hivernales (Alloh, Konstantelias et Müsel) sont convoquées, tout comme Sowah alors que Lambert et Amat sont de retour de suspension. Stefan Kramer espère un résultat négatif à son test PCR pour tenir sa place sur le banc.



Le onze probable d'Eupen: Himmelmann, Amat, Agbadou, Gnaka, Beck, Cools, N'Dri, Magnée, Peeters, Ngoy, Prevljak

Le onze probable du Standard: Bodart, Calut, Laifis, Bokadi, Dewaele, Raskin, Cimirot, Cafaro, Donnum, Dragus, Emond





Suivez Eupen-Standard en direct commenté dès 18h45: