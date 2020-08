Le Standard a bouclé une préparation convaincante par deux succès contre Reims.

Clap de fin pour la préparation du Standard. Et qui dit fin, dit bilan. Plutôt positif à en croire Philippe Montanier.

"Cela a été correct. On s’en sort avec une bonne note", se satisfaisait le coach français après les deux succès de ce samedi contre le Stade de Reims.

Deux victoires différentes dans leur physionomie. Patients face à un onze solide lors du premier match à Sclessin, les Standardmen ont trouvé la faille sur l’une de leurs rares opportunités. "Le plus dur était de se créer des occasions face à une équipe réputée pour ne pas en concéder beaucoup. On en parle peu, mais c’est la seule qui est allée gagner au PSG la saison dernière et elle est qualifiée pour l’Europe (NdlR, et entrera au deuxième tour qualificatif de la C2, comme le Standard)", rappelait le coach liégeois.