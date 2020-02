Les équipiers de Duje Cop et MPH étaient heureux pour le Croate après la rencontre.

Le but et le bon match de Duje Cop réjouissaient ses équipiers et son entraîneur.

"Duje a été critiqué par le passé mais qui n’est pas critiqué dans la vie moderne", expliquait MPH. "Il aime la profondeur, il était plus approprié pour ce genre de match où on a plus d’espaces. Il n’est pas l’avant idéal pour jouer contre un mur comme cela a souvent été le cas cette saison, mais dans ce genre de match-ci, il est important, un peu dans le rôle de Renaud Emond. C’est pour ça qu’on a des avants aux caractéristiques différentes."

Maxime Lestienne abondait dans le même sens. "Maintenant, on a trois attaquants de bonne qualité", résumait l’ailier. "Duje n’a jamais lâché malgré les moments difficiles et à l’entraînement, il fait preuve d’efficacité devant le but. C’est non seulement un finisseur mais il travaille aussi beaucoup pour l’équipe. Il a d’ailleurs remercié tout le monde après la rencontre car tout le monde l’a soutenu ces derniers mois. C’est quelqu’un de cool dans le vestiaire et j’espère que ce match pourra être un déclic pour lui afin qu’il garde la confiance. Pour un attaquant, on sait que ça joue beaucoup dans la tête."

"Il mérite ce but", embrayait Selim Amallah, à l’assist sur le but de Cop. "Il a montré qu’on pouvait compter sur lui comme sur les autres attaquants."

Samuel Bastien terminait en soulignant la force mentale du Croate. "Il joue peu et il était sans doute frustré intérieurement même s’il ne le montrait pas. Mais il a une top mentalité et ça va lui remonter le moral et lui permettre de retrouver la confiance. On peut dire qu’il a saisi sa chance."

Au bon moment.