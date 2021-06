Comme la saison dernière, l’exercice 2021-2022 commencera par ce qui est malheureusement devenu une routine depuis plus d’un an : les tests Covid.

Ce jeudi matin, entre 10 h et midi, en plus du staff qui a déjà repris ses quartiers au centre d’entraînement en début de semaine, c’est entre 25 et 30 Standardmen qui sont attendus à l’Académie.

Prêtés toute la saison dernière ou à partir de janvier, Denis Dragus, Felipe Avenatti et Aleksandar Boljevic effectueront leur retour. Mais pour les deux derniers, leur avenir ne s’écrit plus à Sclessin tandis qu’une décision doit encore être prise pour le Roumain.

Les internationaux Amallah, Laifis, Balikwisha, Siquet, Fai et Tapsoba, regagneront Sclessin ultérieurement et profitent encore d’une bonne semaine de congé.

Les journées de vendredi et samedi seront quant à elles réservées aux traditionnels tests physiques d’avant-saison. Mbaye Leye dispensera, comme prévu, son premier entraînement de la préparation lundi prochain sur le coup de 10 h.

Enfin, le programme définitif des matchs amicaux a été dévoilé ce mercredi. Il commencera le samedi 26 à 18 heures face à Rochefort à l’Académie. Les Liégeois affronteront ensuite l’Union le mercredi 30 juin, toujours à l’Académie à 18 h. Le 3 juillet (18 h), ils recevront le Cercle de Bruges à l’Académie avant de s’en aller défier Lens, en France, le 7 juillet à une heure à déterminer. Le samedi 10 juillet, le Standard affrontera Malines à l’Académie (18 h) avant de terminer sa préparation le 17 juillet à 18 h, normalement à Sclessin, face à Rennes. Tous les matchs se joueront à huis clos.