Ça ne relevait en rien d’une évidence. Après une demi-saison mitigée en Pro League où il n’a disputé que 304 minutes compilées en neuf rencontres, Hamza Rafia a finalement été appelé par Mondher Kebaier pour disputer la Can qui se déroulera du 9 janvier au 6 février prochains. À vrai dire, ce n’est pas vraiment non plus une surprise car le joueur formé à l’Olympique lyonnais figurait dans la pré-liste, mais ses prestations en Belgique ne lui assuraient aucunement une place parmi les 28 heureux qui tenteront de succéder aux héros de 2019.

(...)