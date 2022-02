Suite aux mauvais résultats en cascade et surtout, compte tenu de l’état d’esprit plus que défaillant affiché samedi dernier à la côte, Bruno Venanzi a décrété le lockdown partiel de l’Académie.

Autrement dit, les joueurs et le staff n’ont plus eu accès au bloc pro. Fini le vestiaire spacieux, les chambres cosys de l’Académie ainsi que sa grande et belle salle de repas et les mets qui vont avec. Depuis lundi, joueurs et membres du staff rentrent chez eux après les entraînements, ils se changent dans les vestiaires des jeunes et ils bénéficient de lunch pack.