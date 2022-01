Le Standard a concédé sa sixième défaite à Sclessin, et c’est sans doute la plus injuste de la saison. Il faudra beaucoup de conviction, cette semaine, pour relever la tête, avec la perspective du match contre le Cercle Bruges, à huis clos, dimanche.

Les Rouches interrogés ont tous évoqué leur frustration.

"C’est le match où on mérite le plus de gagner", a soufflé Mehdi Carcela, rejoint par Merveille Bokadi : "La première période était bonne, on ne pouvait pas finir sur cette défaite."

La première période a surtout retenu l’attention, "l’une des plus abouties depuis très longtemps", selon Arnaud Bodart. Mais il y eut une deuxième période, moins bien maîtrisée, et lors de laquelle les Rouches n’ont pas su marquer un deuxième but, pour se mettre à l’aise.

"On a joué trop bas, et on n’a pas su tuer le match, moi le premier avec mon occasion manquée", admettait Mehdi Carcela. Merveille Bokadi regrettait, lui, ce manque d’efficacité devant : "On se crée des occasions, mais on ne parvient à concrétiser assez."

Carcela mettait des chiffres derrière les faits : "On a quinze occasions, Malines en a deux, et le deuxième but est une frappe qui passe entre les jambes de Gilles (Dewaele)."

Malines, aussi, a changé son approche, après la pause. "Ils ont mis plus de pression", glissait Bokadi alors que Bodart regrettait : "On a perdu le match à partir du moment où on a encaissé trop tôt en début de deuxième période."

Le doute s’est-il installé ? Pour le capitaine liégeois, un peu. Pour Bokadi, pas trop. "Je ne pense pas que ce but encaissé nous fait douter, car on voulait marquer le deuxième but, et on continuait à aller de l’avant."

L’international congolais relevait, plutôt : "Peut-être qu’on était moins frais, physiquement." Bodart notait encore : "Si on gère mieux la fin de match, on n’encaisse pas le deuxième but."

Mais le mal est fait, et le début de la semaine va encore être axé sur le rebond, trop souvent nécessaire au cours de cette saison trop inégale. "Depuis le début de la saison, chaque fois qu’on sort un peu la tête de l’eau, on tombe sur un match où tout est contre nous", regrettait Carcela.

Bokadi, lui, était plus optimiste : "Les trois matchs qu’on a disputés en 2022 ont offert une bonne dynamique. Dans le vestiaire, tout le monde était positif alors qu’on était tous déçus en 2021, après tout ce qu’on a vécu. Je vois cette envie et cette volonté, dans le groupe. Je ne vois pas pourquoi on baisserait la tête, on va faire les efforts."

Arnaud Bodart concluait : "On ne doit pas trop réfléchir, et repartir de l’avant. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle."

Mais il faudra savoir rebondir, encore. Le Standard aura-t-il les ressources pour se relancer ? Il a montré un visage intéressant dans le jeu, mais la tête guide les jambes.