Qualifié pour les PO1, le Standard a atteint son premier objectif et aura des ambitions.

Habitués aux dénouements au finish, les Rouches vont laisser le stress de la fin de la phase classique à Genk, Malines et Anderlecht. Pendant qu’eux aborderont sereinement les trois dernières journées. "C’est la preuve qu’il y a une évolution", saluait Michel Preud’homme samedi soir après l’Antwerp.

Ce luxe, ils ne l’ont connu qu’une fois : en 2014 quand ils s’étaient qualifiés dès la 23e journée. À l’époque chassés, les Standardmen disputeront ce mini-championnat dans la peau des chasseurs.

Un rôle qui cadre avec leur traditionnel discours à ce moment de la saison : avancer masqués. "À partir de maintenant, on va disputer 13 finales", prévient Nicolas Gavory. "On verra où cela nous mène, mais on ne se fixe pas de limites."

Les Liégeois n’entendent pas relâcher la pression alors qu’ils ont en poche leur place dans le top 6. " On va se donner à 100 % pour prendre le maximum de points et figurer le plus haut possible au moment d’entamer les PO1", ambitionne Gojko Cimirot. Même son de cloche chez Gavory. "On a mangé notre pain noir en décembre. Maintenant qu’on s’est remis sur les bons rails, ce serait bête de lâcher mais je ne pense pas que cela arrivera avec cet état d’esprit."

Qui devrait les mener, espèrent-ils, vers leur nouvel objectif. "Le premier était de nous qualifier pour les PO1. Maintenant, on veut une place européenne", termine Michel Preud’homme.