On n’était pas en possession de tous nos moyens pour disputer ce match."

Michel Preud’homme ne pouvait que se rendre à l’évidence, mercredi soir, après l’élimination en Coupe de Belgique des œuvres de l’Antwerp : le Standard était trop diminué pour rivaliser avec les Anversois. Depuis le début de la campagne 2019-2020, le mentor liégeois a déjà dénombré 13 blessés différents.

Touché à la cheville mercredi soir, Amallah a passé une échographie jeudi qui a révélé une petite entorse (les ligaments ne sont pas touchés). Suspendu samedi pour le déplacement à Waasland-Beveren, Amallah ne devrait pas être prêt pour la réception de La Gantoise le 26 décembre prochain.

Vanheusden, dont les ischios sifflent depuis de longues semaines et qui a failli sortir mercredi, est incertain pour samedi au même titre que… Laifis qui avait encore de la fièvre jeudi et donc le cas sera évalué au jour le jour. En attendant, si on additionne les matchs manqués par tous les blessés rouches, on arrive à un total de… 112 rencontres !

(...)