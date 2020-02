Le dernier jour d’un mercato est toujours particulier pour un supporter de football. Il attend une arrivée de dernière minute avec impatience et craint souvent un départ important. Mais le fan du Standard n’a eu droit à rien de tout cela ce vendredi soir. Pour ce vrijdagavondvoetbal comme on dit en Flandre, il n’a même pas dû scruter son téléphone pour savoir s’il y aurait encore des mouvements sur le marché liégeois des transferts. Avant la rencontre, Alexandre Grosjean, le directeur général, avait indiqué qu’il n’y aurait plus de transfert entrant ni sortant. Tout le monde a donc pu se concentrer tranquillement sur la rencontre… et donc mesurer les failles d’un Standard sans saveur et manquant de tranchant.

(...)