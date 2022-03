Plusieurs joueurs et le coach rouche ont réagi au rachat.

Laurent Henkinet : "On n’a pas beaucoup d’informations sur tout ça. C’est plus extérieur, on n’en ressent pas encore les effets. On vit au jour le jour, on ne s’imagine pas plus loin pour le moment. On se doute qu’il y aura beaucoup de changement la saison prochaine. On a appris par la presse que le club était racheté, puis on a juste vu le président, samedi, qui nous a dit que le club a été racheté. On ne sait pas qui c’est ni les changements qui vont arriver."

Moussa Sissako : "On a appris le rachat par le biais de Bruno Vennazi qui est venu nous tenir un discours très émouvant. C’est quelqu’un qui était au club depuis de nombreuses années et on l’appréciait. Cela fait mal mais je pense que c’était le moment. Une nouvelle direction va arriver et de nouvelles choses vont être mises en place et on verra comment cela va se passer dès la saison prochaine."

Mehdi Carcela : "Le président est un vrai supporter, quelqu’un qui a beaucoup donné pour le club. C’est sûr que ça va changer et que ça procure de la motivation, de montrer qu’on peut avoir le niveau pour rester au Standard la saison prochaine. Bien sûr que cela me plairait de rester, c’est chez moi mais il y aura beaucoup de changements. Je serais très déçu de partir dans une situation si mauvaise, on verra."

Luka Elsner : "Il est possible que le rachat ait joué un rôle sur notre prestation face à Seraing. On ne doit pas se dire que tout va changer et que tout est fini. Notre travail actuel est de préparer des matchs et pas de penser au futur."